البيضاء.. وساطة قبلية تنجح في إيقاف المواجهات بين قبائل آل عواض والحوثيين

تمكنت وساطة قبلية من إيقاف المواجهات بين قبائل آل عواض ومليشيات الحوثي في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وافادت مصادر محلية أن وساطة بقيادة الشيخ "الغادر" وصلت من صنعاء لاحتواء الموقف، وتم انسحاب الحوثيين من منطقة "العرق" بالطاهرية قرب حدود مديرية ردمان آل عواض، وإرجاعهم إلى مديرية السوادية، وإنزال مسلحي قبائل آل عواض من متارسهم.

وقضى الاتفاق بانسحاب الحوثيين وتعيين مدير أمن لمديرية ردمان آل عواض من أبناء المديرية، وإقامة محاكمة مستعجلة لقاتل صالح الأحمدي العواضي الذي قتل الأسبوع الماضي في مدينة البيضاء، وأن يتولى آل عواض حماية منطقتهم، والتحقيق في الأحداث الاخيرة .

جاء ذلك بعد مواجهات عنيفة بين القبائل والحوثيين استخدمت فيها مختلف الأسلحة، وتمكنت القبائل خلالها من دحر زحف للحوثيين من ثلاثة اتجاهات باتجاه مديرية ردمان آل عواض، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين .

وكانت المواجهات قد اندلعت فجر الجمعة عقب قيام قبائل آل عواض بطرد مشرف الحوثيين ومرافقيه من إدارة أمن المديرية على خلفية مقتل أحد أبناء القبيلة في البيضاء ورفض الحوثيين تسليم القتيل.