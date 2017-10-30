مواجهات عنيفة في «مقبنة» غرب تعز إثر مهاجمة الحوثيين لمواقع القوات الحكومية

تدور مواجهات عنيفة في الأثناء (خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين) بين القوات الحكومية في اللواء 17 مشاة ومليشيا الحوثي وقوات صالح في جبهة مقبنة، غرب المدينة، جراء هجوم للمليشيا على عدد من المواقع.

وتشن المليشيا هجومها على مواقع الجيش من جهات عدة بإسناد ناري كثيف تستخدم فيه مختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع الجيش في البركنة، المضابي،الميدان ،النبيع ،وهوب العقاب.

وكانت القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف تمكنت أمس الأحد من تطهير مناطق شمال شرق مديرية المخا غرب تعز.

وقال مصدر عسكرى لـ"المصدر أونلاين" إن القوات الحكومية مسنودة بقوات ومروحيات التحالف العربي من تطهير "نوبة عامر" شمال شرق المخا بعد معارك عنيفة مع المليشيات.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات، ولاذ البقية بالفرار باتجاه منطقة النجيبة في موزع، كما تم اغتنام أسلحة وذخائر في المواقع المحررة.

وكانت مقاتلات التحالف شنت فجر الأحد ثلاث غارات على مواقع المليشيات شمال شرق يختل شمال المخا، وغارتين على مواقعهم في جبل الشبكة شرق موزع، وأدت الغارات إلى سقوط قتلى وجرحى.

من جهة أخرى، قتلت امرأة تدعى "لول عبده غالب" وأصيبت امرأة اخرى جراء قصف مليشيات الحوثي وصالح صالح على قرية اعماق شمال مديرية الصلو جنوب تعز أمس الأحد.

كما شددت المليشيات مساء الأحد قصفها المدفعي على قرى مشرعة وحدنان وقلعة القاهرة من منطقة الحوبان شرقي مدينة تعز.