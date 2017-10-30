«منتدى الرياض الإنساني» يطالب بدعم مبادرة «ولد الشيخ» بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء

طالب «منتدى الرياض الإنساني الدولي الأول» بدعم مبادرة المبعوث الأممي لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ بخصوص ميناء الحديدة ومطار صنعاء، بتسليمهما إل الأمم المتحدة وإعادة الطواقم التشغيلية فيهما قبل سبتمبر 2014.

وأكد المنتدى الذي اُختتمت أعماله في الرياض أمس الأحد، على استخدام باقي موانئ اليمن وميناء جيزان السعودي ومناطق المعابر البرية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ودعا المشاركون في اللقاء المنظمات الدولية الإنسانية إلى المشاركة في العمل الإنساني، بهدف تعزيز الاستجابة الانسانية في اليمن.

وتضمنت نتائج المنتدى على تكليف فريق لحشد الدعم الفني والمالي تكون مهمته الأساسية توفير الدعم اللازم للمنظمات والمشاريع الإنسانية، واعتماد خمس مناطق جغرافية اثناء الاستجابة للاحتياجات الانسانية في اليمن، بهدف إعادة توزيع المساعدات الإنسانية.

وشملت هذه المناطق كلاً من مركز إغاثي وإداري في عدن، يغطي عدن ولحج والضالع وأبين وتعز وإب، ومركز إغاثي في حضرموت، يغطي حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، ومركز في مارب يغطي مارب والبيضاء والجوف وذمار.

كما تضمن انشاء مركز إغاثي في الحديدة، يغطي الحديدة والمحوة وريمة وحجة، ومركز أخير في صنعاء، يغطي عمران وأمانة العاصمة وصعدة.

وكان المنتدى قد شارك فيه عدداً من المسؤولين والمهتمين بالشأن الاغاثي والإنساني في العالم، وناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز التنسيق والشراكة بين المركز والمنظمات العالمية العاملة في اليمن.