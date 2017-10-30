القوات الحكومية تستعيد السيطرة على جبل هان غربي تعز وتمنع الحوثيين من التقدم إلى الضباب

استعادت القوات الحكومية اليوم الاثنين، السيطرة على جبل هان غربي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، ومنعت الحوثيين وقوات صالح من التقدم إلى طريق الضباب، جنوب غربي المدينة.

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن معاركاً عنيفة دارت بين الطرفين على أكثر من موقع، بعد هجوم واسع شنه الحوثيون والقوات الموالية لصالح منتصف الليلة الماضية، على الجبل، بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة.

وأضاف بأن الحوثيين سيطروا على جبل هان، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليه.

وأشار إلى أن طريق الضباب جنوب غربي اليمن، الذي يُعد المنفذ الوحيد للمدينة المحاصرة، ما يزال سالكاً، وإن الحوثيين لم يبسطوا سيطرتهم عليه، بعد أن منعتهم القوات الحكومية من التقدم إلى المنطقة.

وأشار المصدر إلى مقتل 6 حوثيين وإصابة العشرات، بالإضافة إلى مقتل جنديين حكوميين وإصابة 4 بينهم قائد ميداني يُدعى أحمد الصاحفي بجروح خفيفة في يده.