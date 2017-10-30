الحوثيون يزعمون إطلاق صاروخاً باليستياً على موقع عسكري سعودي في عسير

أعلنت جماعة الحوثيين اليوم الاثنين، إطلاق مسلحيها صاروخاً باليستياً على معسكر للجيش السعودي في منطقة عسير، حسبما أوردت قناة «المسيرة» الناطقة باسم الجماعة.

ونقلت القناة عن مصدر فيما يُسمى «القوة الصاروخية» التابعة للجماعة، قوله إن صاروخاً باليستياً من نوع «قاهر تو إم»، استهدف معسكر الجربة في ظهران بإمارة عسير، القريبة من الحدود اليمنية.

وأضاف إن «الضربة الباليستية على معسكر الجربة في ظهران عسير أصابت الهدف بدقة».

والجمعة الماضية، زعم الحوثيون إطلاق صاروخاً مماثلاً على موقع عسكري سعودي، في إمارة جيزان (جنوبي المملكة) لكنه قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لم تعلق على الحادث.