الخارجية تدين اقتحام الحوثيين مقر سفارة السودان بالعاصمة صنعاء للمرة الثالثة

أدانت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، اقتحام الحوثيين لمبنى سفارة الخرطوم بصنعاء للمرة الثالثة، ونهب أثاث السفارة وإحدى السيارات، وقالت إن ذلك يمثل تحدٍ سافر للمواثيق والأعراف الدولية.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» إنما حدث من سطو على مقر السفارة السودانية، ونهب محتوياته وللمرة الثالثة على التوالي، ونهب سيارة خاصة بالسفارة، هو ناتج لتلك الثقافة السائدة لدى الحوثيين.

وذكرت إن «الميليشيا دأبت على الاساءة لليمن وشعبها المضياف من خلال الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ونهب محتويات العديد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن».

وأضافت «إنما حدث ومازال يحدث، هو استمرار للسقوط الأخلاقي والقيمي لتلك العصابات الاجرامية والتي تتصرف وفق ثقافتها، سواء ميليشيات صالح والتي كانت في الحكم لـ33 عاماً وسقطت بثورة عارمة في 2011، أو تلك الميليشيات المتخلفة التي تجهل القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية».

وأعربت الوزارة عن أسفها، «لهذا الفعل المخزي باعتبار ان هذه جريمة ليس في حق السودان فحسب بل ووصمة عار وإساءة في حق الشعب اليمني وقيمه وأخلاقه التي عرفته بها شعوب العالم وتميز بها».