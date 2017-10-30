قتلى وجرحى من الحوثيين بمعارك وغارات للتحالف في الضالع وحرض وميدي

لقي عدد من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح مصرعهم، وأُصيب آخرين، اليوم الاثنين، بمعارك ضد القوات الحكومية وقصف لمقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية، في الضالع (جنوبي اليمن) وحرض وميدي (شمال غربي).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية قصفت عربة (طقم) للحوثيين في جبهة مريس بمحافظة الضالع، مما أدى إلى سقوط المسلحين الذين كانوا على متنه بين قتيل وجريح.

وأضاف إن القصف جاء في الوقت الذي تجددت به المعارك، بين القوات الحكومية والحوثيين في المحور الغربي بمنطقة رمه في مريس، إثر محاولة الأخيرين السيطرة على بعض المواقع.

وبحسب المصدر فإن الحوثيين المتمركزين في جبل ناصة، قصفوا بالسلاح الثقيل والمتوسط منازل المدنيين في قرية سون، بشكل عشوائي.

وأسفر القصف عن تدمير خزان مياه الشرب، وإحراق منزل لأحد المدنيين يُدعى علي قاسم الحميدي.

وفي مدينتي حرض وميدي، شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 15 غارة جوية، استهدفت مواقع مختلفة للحوثيين وقوات صالح، حسبما قال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة.

وقال إن من بين الغارات غارة جوية استهدفت عربة مسلحة تحمل مسلحين حوثيين غرب مدينة حرض، مما أدى إلى سقوط المسلحين الذين كانوا على متنها بين قتيل وجريح.