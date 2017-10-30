إصابة جنديين من قوات الحزام الأمني بانفجار عبوة ناسفة في لودر بأبين

أُصيب جنديين من قوات الحزام الأمني بجروح بليغة، إثر انفجار عبوة ناسفة في عربة عسكرية (طقم)، بمديرية لودر في محافظة أبين (جنوب شرقي اليمن).

وقال مصدر أمني لـ«المصدر أونلاين»، إن العبوة الناسفة التي زرعها عناصر تنظيم القاعدة في المنطقة، انفجرت في العربة اثناء مرورها بالطريق العام الرابط بين منطقتي عكد والعين.

وأشار إلى أنه عقب الانفجار هاجم عناصر التنظيم المتطرف الجنود الجرحى، وأطلقوا عليهم النار بشكل محدود، ومن ثم لاذوا بالفرار.

وقال إن الجنديين اللذين أُصيبا في الحادث، أُسعفا على الفور.

في السياق، تواصل قوات الحزام الأمني وقوات التدخل السريع حملتها العسكرية ضد عناصر تنظيم القاعدة في وادي الحمراء وضواحي مدينة المحفد، بعد يوم من سيطرتها على الأخيرة.