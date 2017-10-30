«مصافي عدن» تضخ آخر كمية تملكها من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء المتوقفة منذ الجمعة

بدأت شركة مصافي عدن التابعة للحكومة اليمنية اليوم الإثنين، بضخ آخر كمية متوفرة من المازوت (الديزل) تبلغ 1500 طنا، لإعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة في عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن).

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مهندس في شركة مصفاة عدن قوله، إن الشركة بدأت اليوم بضخ 1500 طنا، لتشغيل المحطات المتوقفة منذ الجمعة الماضية، بسبب عدم وجود الوقود اللازم لتشغيلها.

وكانت ثلاث محطات للكهرباء، هي الحسوة الكهروحرارية، وشهناز، وحجيف من بين 5 محطات كهربائية تعمل في عدن، قد توقفت تباعا عن توليد الكهرباء لعدم وجود مادة الديزل.

وأضاف المهندس الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن كمية المازوت هي آخر ما لدى الشركة في خزاناتها.

وأشار إلى أن الكمية ستكفي لتشغيل المحطات، لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وبنظامها السابق 4 ساعات تشغيل وساعتين تعطيل.

ووصلت ساعات انقطاع الكهرباء خلال يومي السبت والأحد، إلى 8 ساعات تعطيل، مقابل ساعتين تشغيل فقط.

ولم تستطع الحكومة اليمنية، من وضع حلول ناجعة لمشاكل الكهرباء في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن منذ أكثر من ثلاثة أعوام، التي تنوعت مشاكلها، بين نقص في محطات التوليد، وانعدام الوقود اللازم لتشغيلها، وسط سخط عارم واستياء كبير لدى سكان المحافظة الساحلية.