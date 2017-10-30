متحدث التحالف: الحوثيون أطلقوا نحو 77 صاروخاً باليستياً على السعودية منذ بدء الحرب

قال العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إن جماعة الحوثيين أطلقت نحو 77 صاروخاً باليستياً على السعودية، منذ بدء الحرب في 26 مارس 2015، حتى اليوم.

وأوضح المالكي لجريدة «الشرق الأوسط» السعودية، إن الحوثيين هم أول جماعية إرهابية خارج القانون تمتلك القدرات الباليستية، وهو ما يعد تحدياً خطيراً جداً.

وأردف «لا يمكن للجماعات الإرهابية والمسلحة امتلاك هذه القدرات الفتاكة فيما يخص الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض - أرض، وامتلاك مثل هذه القدرات قد يؤدي لانتقال هذه القدرات إلى جماعات أخرى سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو العالم بأسره».

وقال إن آخر الصواريخ التي أُطلقت على المملكة، كان قبل ثلاثة أيام وستهدف التجمعات السكنية والمدنية للقرى الحدودية السعودية.

وأضاف إن التحالف لديه مسؤولية والتزام في عدم استمرار الجماعة الإرهابية في الحصول على القدرة الباليستية، ومن الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية في هذا الجانب لعدم حصول الجماعات الإرهابية على هذه القدرات.

وأكد العقيد تركي أن هناك حقائق تثبت أن الحوثيين يحصلون على الأسلحة الباليستية والصواريخ أرض - أرض بدعم من خبراء من نظام إيران.

وقال «يحصلون على الصواريخ من خلال تهريب القدرات الباليستية والصاروخية من النظام الإيراني عبر ميناء الحديدة، ولحل هذه الإشكالية هناك أمران: الأول أن تتوقف إيران عن دعم الجماعة الإرهابية بالصواريخ الباليستية وصواريخ أرض - أرض».

أما الحل الثاني بحسب المالكي «هو أن نجدد الدعوة للأمم المتحدة لتسلم إدارة ميناء الحديدة لوقف تدفق السلاح للجماعة الحوثية لحماية الشعب اليمني وأمن وسلامة اليمن والسعودية والإقليم والأمن والسلم الدولي، خصوصاً أن اليمن يشرف على مضيق باب المندب».