القوات الحكومية تحبط هجوماً واسعاً شنه الحوثيون للسيطرة على مواقع غربي تعز

سيطرت القوات الحكومية مساء اليوم الاثنين، على المواقع العسكرية في محيط جبل هان غربي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، عقب ساعات من سيطرة الحوثيين عليها، فيما ارتفع قتلى الحوثيين إلى 18 قتيلاً.

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية أحبطت أعنف هجوم شنه الحوثيون منذ أسابيع، وإن معاركاً عنيفة دارت بين الطرفين، وأسفرت عن مقتل 10 حوثيين وإصابة 15، فضلاً عن مقتل جنديين حكوميين وإصابة 11.

ووفق المصدر فإن معارك متقطعة تدور في آخر تلة بالجبل باتجاه منطقة حذران.

وكان الحوثيون قد شنوا هجوماً واسعاً منتصف الليلة الماضية، من اتجاه حذران والربيعي بتغطية نارية وصواريخ الكاتيوشا، في محاولة لاستغلال انشغال الجنود باستلام الرواتب، والسيطرة على الجبل.

وقال المصدر إن كافة الألوية في المدينة شاركت في إحباط هجوم الحوثيين، بهدف منع تقدم الحوثيين باتجاه طريق الضباب الذي توقف في ساعات الصباح الأولى، والذي يُعد المنفذ الوحيد للمدينة.

في ذات الوقت، أحبطت القوات الحكومية هجوم ثانِ للحوثيين وقوات صالح على القصر الجمهوري، ومعسكر التشريفات شرقي المدينة.

وقال المصدر إن معارك مماثلة دارت في تلك المواقع أسفرت عن مقتل 3 حوثيين وإصابة اثنين آخرين.

وإلى الغرب من مدينة تعز، أحبطت القوات الحكومية والمقاومة الموالية لها تقدم الحوثيين في تباب الخزان والقرون وجبال النعمان والقوز، بمنطقة الكدحة في مديرية المعافر، طبقاً للمصدر.

وأضاف إن معارك المعافر أودت بنحو 5 حوثيين، وإصابة 7.

وجاءت هجمات والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في وقت متزامن، ووفق المصدر فإن الهجوم الواسع سبقه استعدادات كبيرة من قِبل الجماعة، بعد أيام من الهدوء النسبي في معظم الجبهات.

وأضاف إن الحوثيين عززوا مواقعهم بالأفراد والأسلحة الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا.

وبهجوم اليوم، كان الحوثيون ينوون إعادة إحكام الحصار بالكامل على المدينة، بالسيطرة على طريق الضباب، جنوب غربي المدينة، الخاضع معظمها لسيطرة القوات الحكومية.