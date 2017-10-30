المقاومة تسقط طائرة استطلاعية للحوثيين في منطقة بلاد الجوف بمحافظة البيضاء

أسقطت المقاومة في محافظة البيضاء (وسط اليمن) اليوم الاثنين، طائرة استطلاعية بدون طيار تابعة لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال مصدر ميداني إن المقاومة أسقطت الطائرة في منطقة بلاد الجوف بمديرية القريشية، وإن المقاومة تنفذ عمليات نوعية وبأسلحة متطورة رغم قدراتها المحدودة وبجهود ذاتية.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» عن المصدر قوله، إن اثنين من المسلحين الحوثيين في أحد المواقع بمنطقة الحيكل بمديرية ذي ناعم، لقيا مصرعهما في هجوم شنته عناصر المقاومة.