ابتداءً من العام الحالي.. الحكومة توقف ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج لمدة عامين

قررت الحكومة اليمنية وقف ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج، لمدة عامين، ابتداءً من العام الحالي، عدا أوائل الثانوية العامة الذين سيكون ابتعاثهم في إطار منح التبادل الثقافي.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا لمعالجة أوضاع الطلاب في الخارج، التي يرأسها وزير الخارجية عبدالملك المخلافي مساء أمس الاثنين، مع رئيس الحكومة أحمد بن دغر، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأقرت اللجنة أن جهة الاختصاص الوحيدة في الابتعاث الخارجي والمنح الدراسية، هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، ولا تعتمد أي قرارات إيفاد وكشوفات المساعدة المالية إلا عبرها.

كما أقرت تصحيح أوضاع عدد من الملحقيات الثقافية في الخارج، واتخاذ عدد من القرارات والإجراءات الأخرى.

وقال رئيس اللجنة المخلافي إن الحكومة عملت على صرف مستحقات الطلاب المبتعثين للربع الثالث والرابع من العام الماضي، وكذلك الربع الأول والثاني من هذا العام.