مقتل ضابط رفيع في القوات الموالية لـ«صالح» بغارة جوية في المصلوب بالجوف

قُتل ضابط رفيع في القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مديرية المصلوب في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن العميد محمد الصوفي وهو قائد لواء المدفعية في الجوف، في القوات الموالية لصالح، والتي تقاتل إلى جانب المسلحين الحوثيين لقي مصرعه بغارة جوية الأحد الماضي.

وأضاف إن نجل الصوفي عمار، أُصيب في الحادث بجروح بليغة.

وكان العميد الصوفي قد قاتل في صفوف الحوثيين في منطقة كوفل غربي محافظة مارب (شرق صنعاء)، ومديرية نهم (شمال شرق صنعاء)، وأخيراً في محافظة الجوف التي لقي حتفه فيها.