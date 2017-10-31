«العقربي» يمنع اسعاف المعتقلين في «بير أحمد» ويقول: «المُضرب يموت داخل السجن»

قال مصدر أمني في معتقل «بير أحمد» بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، إن مدير السجن منع اسعاف عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 11 يوماً بعد تدهور حالتهم الصحية.

وأضاف لـ«المصدر أونلاين»، إن غسان العقربي أنزل 4 معتقلين من على سيارة الإسعاف، التي كانت تتجه بهم إلى مستشفى الجمهورية، وأعادهم إلى الزنازين.

وذكر إن العقربي خاطب المعتقلين، «موتوا داخل السجن.. كيف أنتم مضربين عن الطعام وتشتوا تعيشوا.. الانسان المضرب عن الطعام يجلس مضرب لما يموت.. ما ينفعش إضراب واسعاف».

ولفت إلى أن عدداً من المعتقلين أصبحوا في حالة حرجة، وخصوصاً حسان ديان (مصاب بالسكر وأمراض القلب)، وحسين نجيب (يعاني تكسراً في الدم)، ومحمد طارق، وأحمد سالم المحضار، وهؤلاء الأربعة جرى انزالهم من على متن سيارة الاسعاف، رغم أن حالتهم حرجة للغاية.

وإضافة لهؤلاء، هناك خمسة معتقلين آخرين حالتهم الصحية متدهورة، وهم عبدالله البدوي، وعلي معاوية، وحسين الحميقاني، وخيري جامع، وفادي إسماعيل، وفق المصدر.

وقال المصدر إن طبيب عيادة السجن أوصى بنقلهم جميعاً للعلاج خارج السجن، بعدما لاحظ تدهور حالتهم الصحية وأنهم أصبحوا يتبرزون دماً.

وذكر إنه «إضافة لهؤلاء تعرض عشرات السجناء لحالات إغماء وبشكل متكرر، ويتلقون العلاج في عيادة بسيطة ملحقة بالسجن».

وعلم «المصدر أونلاين» من مصادر في المعتقل، إن الضابط الإماراتي المسؤول عن السجون والملقب بـ«هتلر» زار السجن أمس الاثنين، للمرة الثالثة خلال أسبوع، والتقى بمسؤوليه دون أن يلتقي المعتقلين.

ورجحت المصادر أن تكون التعليمات بمنع إسعاف المعتقلين صادرة عن القوات الإماراتية في عدن.

وناشد عدد من أهالي المعتقلين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والتابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر، من أجل التدخل لإنقاذ حياة أهاليهم وتقديم الخدمات الطبية التي تبقيهم على قيد الحياة.

وطالبوا بممارسة الضغط على السلطات الاماراتية وعلى الجهات الأمنية، لاحترام المواثيق والقوانين الدولية وإحالة المعتقلين إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، والافراج عن المعتقلين دون تهم أو محاكمتهم.

كما طالبوا الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة أحمد بن دغر بتحمل مسؤولياتهم تجاه المعتقلين، والتدخل لإنفاذ القانون وعدم السكوت عما يجري من انتهاكات تجاه اليمنيين في السجون الأمنية الخاضعة لسلطة الإمارات.