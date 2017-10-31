القوات الحكومية تسيطر على مواقع عسكرية في مديرية نهم شمال شرق صنعاء

سيطرت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء، على عدد من المواقع العسكرية في مديرية نهم، شمال شرق العاصمة صنعاء، عقب معارك عنيفة ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية فرضت سيطرتها على التلال المطلة على قرية بيت أبو حاتم وبيت أبو علهان، في الوقت الذي تراجع الحوثيين إلى مواقع متأخرة.

وأضاف إن القوات الحكومية والمقاومة أحكمت سيطرتها أيضاً، على المواقع المطلة على قرية ضبوعة، وقطعت طرق إمداد الحوثيين الرابط بين مواقع التبة الحمراء، إثر المعارك المندلعة منذ فجر اليوم.

وأشار إلى أن مكاسب عسكرية أخرى، حققتها القوات الحكومية بالسيطرة على جبل السلط وسلسلة جبال الشبكة.

في سياق آخر، داهم الحوثيون منازل المدنيين في منطقة بني قطران، واعتقلت سبعة من سكان المنطقة دون أي اتهامات، فيما أثارت المداهمة الفزع والخوف في نفوس الأهالي.

والمختطفين هم، عاتي عبده مجوحان وظافر محمد وغسان جارالله والطالب علي بكيل شلغف وثابت شبانة ونهب سيارته، وردمان علي القطراني، وبكيل عرامان، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.