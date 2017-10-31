مقتل طفل بقصف للحوثيين على مدينة الحزم في الجوف وقتلى وجرحى بمعارك في صبرين

قُتل طفل وعدد من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، بقصف صاروخي ومعارك، في مدينة الحزم ومنطقة صبرين بمحافظة الجوف (شمال شرقي اليمن)، اليوم الثلاثاء.

وقال سكان محليون لـ«المصدر أونلاين»، إن الطفل عبده مجاهد الجيشي لقي مصرعه، مساء اليوم، إثر سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقه الحوثيون وقوات صالح، على منازل المدنيين وسط مدينة الحزم.

وأضافوا إن انفجار الصاروخ أسفر أيضاً عن سقوط جرحى.

ويقصف الحوثيون بشكل متكرر، منازل السكان وأهدافاً مدنية في مدينة الحزم مكرز محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وغالباً ما يسفر القصف عن سقوط ضحايا.

ومن جانب آخر، صدت القوات الحكومية هجوم للحوثيين والقوات الموالية لصالح في منطقة صبرين جنوب شرق مديرية الشعف، حسبما قال مصدر ميداني.

وذكر المصدر إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف إن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية قصفت بغارة جوية عربة (طقم) للحوثيين، جنوب مديرة الشعف، مما أدى إلى سقوط المسلحين الذين كانوا على متنه بين قتيل وجريح.