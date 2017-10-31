قوات أمنية وعسكرية تسيطر على معسكر لتنظيم القاعدة في المحفد شرقي أبين

قال مصدر محلي في محافظة أبين (جنوب شرقي اليمن)، اليوم الثلاثاء، إن قوات من الحزام الأمني والتدخل السريع سيطرت على معسكر تابع لتنظيم القاعدة في مديرية المحفد شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الأمنية والعسكرية المشتركة أحكمت سيطرتها على معسكر «أسامة بن لادن» التدريبي للتنظيم، في منطقة يحمس، بعد معارك محدودة ضد عناصر التنظيم المتطرف.

وأشار إلى أن قوات من التحالف العربي الذي تقوده السعودية كانت مشاركة في عملية السيطرة.

ووفق المصدر فإن المعارك لم تسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وإن القوات الحكومية أسرت قيادياً في التنظيم يُدعى محمد عوض، الذي كان واحداً من الحراسة الشخصية لزعيم التنظيم العالمي السابق أسامه بن لادن.

وأشار إلى أنه جرى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة.