عشرات القتلى من الحوثيين في يومٍ دامٍ إثر معارك عنيفة غربي تعز وشرق صنعاء

قُتل العشرات من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، بمعارك ضد القوات الحكومية في مقبنة وكهبوب غربي محافظة تعز، ومديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.



وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على منطقة الباب وقرية القاعدة أسفل جبل هوب العقاب في عزلة حمير بمديرية مقبنة غربي تعز (جنوب غربي اليمن)، عقب معارك ضد الحوثيين.



وأضاف إن المعارك أسفرت عن مقتل 10 حوثيين وإصابة 12، فضلاً عن مقتل جندي حكومي وإصابة 5.



وفي شرق منطقة كهبوب غربي تعز، والتابعة إدارياً لمحافظة لحج (جنوبي اليمن)، أجبرت القوات الحكومية الحوثيين على الانسحاب من خمسة مواقع جبلية، حسبما أفاد المصدر.

وأشار إلى أن المعارك والقصف المدفعي ما يزال مستمراً حتى اللحظة.



وقال إن المعارك والقصف أدى إلى مقتل 7 حوثيين وإصابة 6 آخرين، في مقابل 3 قتلى و6 جرحى من القوات الحكومية.



وفي السياق، لقي العشرات من الحوثيين مصرعهم وأُصيب آخرين، بمعارك ضد القوات الحكومية في مديرية نهم، شمال شرق العاصمة صنعاء، حسبما قال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة.



وقال عبدالله الشندقي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القوات الحكومية سيطرت على سد بني بارق والنعيلة وجبال ضبوعة وخمسة عشر موقعاً آخر.



وتحدث الشندقي عن خسائر الحوثيين، وقال إن العشرات من الحوثيين قتلوا وأُصيب آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليات وعربات مسلحة.