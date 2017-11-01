مقتل 20 مدنياً على الأقل بغارة جوية للتحالف استهدفت استراحة في سحار بصعدة

لقي نحو 20 مدنياً على الأقل مصرعهم وأُصيب آخرين اليوم الأربعاء، بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على استراحة نوم في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين (أقصى شمالي اليمن).

وقال سكان محليون وشهود عيان لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارة الجوية استهدفت استراحة (لوكندة) فجر اليوم، في سوق الليل بمفرق وادي علاف في مديرية سحار، جنوبي المحافظة.

وأفادوا بأن الضحايا هم من بائعي القات، وينحدر معظمهم من منطقة حجور بمحافظة حجة، جنوب غرب صعدة.

وبحسب السكان فإن عشرات من الجرحى (لم تتوفر حصيلة محددة بعددهم) توزعوا على مستشفيات المناطق القريبة من موقع الحادث، وإن بعضهم أُصيب بجروح بليغة.

وحتى اللحظة لم يُعلّق التحالف العربي على الحادث.