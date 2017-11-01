شهود: إصابة 5 مدنيين بينهم طفلة بقصف للحوثيين شرقي وغربي مدينة تعز

قال مسعفون وشهود عيان إن 5 مدنيين بينهم طفلة أُصيبوا بجروح متفاوتة، إثر قصف مدفعي شنه مسلحو جماعة الحوثيين وقوات صالح على الأحياء السكنية شرقي وغربي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، اليوم الأربعاء.

وقال السكان لـ«المصدر أونلاين»، إن دبابة الحوثيين المتمركزة في تلة سوفتيل، قصفت بالمدفعية منازل السكان في حي الشماسي مما أدى إلى إصابة الطفلة آلاء سليمان (عامان).

وأضافوا إن قصفاً مماثلاً شنه الحوثيون على حي المطار القديم.

وذكر السكان إن إحدى القذائف سقطت على تجمع للمدنيين في الحي، وأسفر عن إصابة 4 مدنيين بجروح مختلفة، أُسعفوا على إثرها للمستشفيات في المدينة المحاصرة.

من جهة أخرى، تتواصل المعارك بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية من جهة أخرى، في مديريتي المخا وموزع، غربي محافظة تعز، على الساحل الجنوبي الغربي لليمن.

وبحسب مصدر ميداني أفاد «المصدر أونلاين»، فإن القوات الحكومية شددت هجومها على تجمعات الحوثيين، شمال منطقة يختل في مديرية المخا، بالتزامن مع هجوم آخر على مواقع أطراف منطقة الهاملي شمال موزع.

وقال إن 4 حوثيين قُتلوا في المعارك، فيما قُتل جندي حكومي وأُصيب 3 آخرين جراء انفجار لغم.