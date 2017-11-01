التحالف العربي: سنراجع عملياتنا وسنعلن النتائج حول «ادعاء» استهداف قواتنا لسوق في صعدة

قال المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي، بأن قيادة التحالف تعمل على مراجعة شاملة وتدقيق عملياتي للعمليات الجوية، بعد قصف أودى بنحو 20 مدنياً على الأقل في محافظة صعدة (أقصى شمال اليمن).

وقال إن قيادة التحالف تابعت باهتمام ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، «بادعاء استهداف قوات التحالف لسوق علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية «واس».

وذكر إن «القيادة المشتركة للتحالف تقوم بمراجعة إجراءات ما بعد العمل لعملياتها المنفذة كافة وخصوصًا مكان وزمان الحادث محل الادعاء، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية حال الانتهاء من إجراءات المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي».

وأكد حرص قيادة القوات المشتركة على تبنيها وتطبيقها لقواعد الاشتباك بما ينسجم ويتماشى مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومن أهمها «افتراض أن كل شخص في اليمن هو شخص مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع».

وقال المالكي إن عمليات التحالف الجارية تسير وفق أعلى معايير وآليات الاستهداف الحديث، التي تشمل بناء وتحديد الهدف العسكري المشروع لتحقيق الأهداف العملياتية، والضرورة العسكرية في اختيار الهدف وتمييزه.

وكان سكان محليون وشهود عيان قالوا لـ«المصدر أونلاين» في وقت سابق، إن الغارة الجوية استهدفت استراحة (لوكندة) فجر اليوم، في سوق الليل بمفرق وادي علاف في مديرية سحار، جنوبي صعدة، مما أدى إلى مقتل 20 مدنياً على الأقل.