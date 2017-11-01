مسؤول أممي يقول إن 17 مدنياً قُتلوا بقصف للتحالف في صعدة ويطالب بالتحقيق

قال مسؤول أممي في اليمن اليوم الأربعاء، إن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بغارة للتحالف العربي بمديرية سحار في محافظة صعدة، معقل الحوثيين (أقصى شمالي اليمن)، وصل إلى 17 مدنياً.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين.

وأضاف إن تأكيدات تشير إلى مقتل 17 شخصا، وإصابة العشرات من المدنيين.

وأشار إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مطالب بالتحقيق، في الغارة الجوية التي حدثت في وقت مبكر من فجر اليوم.

وقال ماكغولدريك إن هناك غضب على التجاهل التام والمستمر من قِبل المنظمات والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، إزاء سقوط المدنيين بشكل متكرر.