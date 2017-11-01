نائب الرئيس ينفذ جولة ميدانية لتفقد سير المعارك شرق صنعاء

نفذ نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح اليوم الأربعاء زيارة ميدانية اطلع خلالها على سير المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين شرق العاصمة صنعاء.



ووصل محسن إلى الخطوط الأمامية لجبهة نهم التي شهدت معارك عنيفة خلال اليومين الماضيين وحققت فيها القوات الحكومية تقدماً ملموساً.



يذكر أن ركوداً سيطر على جبهتي نهم وصرواح منذ فترة طويلة وعكس ذلك عدم توفر قرار الحسم العسكري لدى قيادة قوات التحالف والحكومة الشرعية.



وحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) فقد أشاد نائب الرئيس بما يحققه منتسبو الجيش بمساندة التحالف "من انتصارات كبيرة في وجه ميليشيا الانقلاب وما يسطرونه من ملاحم بطولية ستظل مصدر إلهام وفخر اليمنيين".

والتقى محسن قادة الألوية والضباط الذين يديرون المعارك في جبهة نهم ورافقه خلال الزيارة قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن ناصر الذيباني.