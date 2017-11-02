الامارات تعلن مقتل أحد جنودها المشاركين في عمليات التحالف العربي باليمن

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية اليوم الخميس، مقتل أحد جنودها المشاركين في قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، لاستعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن قيادة الجيش الاماراتي، قولها إن «الجندي عبدالله أحمد عبدالله الحوسني اُستشهد، أثناء أداء مهمته ضمن عمليات قوات التحالف العربي للوقوف مع الشرعية باليمن».

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل عن ظروف مقتله.

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع فقط من مقتل جندي اماراتي بمعارك ضد الحوثيين على الحدود السعودية، وبعد نحو اسبوعين، من مقتل طيارين إماراتيين إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما، في محافظة صعدة (أقصى شمال اليمن).