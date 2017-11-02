مقتل قيادي في تنظيم القاعدة بانفجار عبوة ناسفة بمديرية مودية في محافظة أبين

قتل قيادي في تنظيم «أنصار الشريعة» الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة في مديرية مودية بمحافظة أبين (جنوب شرقي اليمن)، حسبما قال مصدر أمني في قوات الحزام الأمني.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القيادي الوسطي في التنظيم أحمد مصفر والذي ينتمي لقرية كوكب بالمديرية، انفجرت به عبوة ناسفة حينما كان يحاول زرعها في الطريق العام بقرية الفريض.

وأضاف بأن مصفر لقي حتفه على الفور.

وأشار المصدر إلى أن القيادي كان يحاول زرع العبوة في الطريق التي تمر بها آليات وعربات قوات الحزام الأمني، حيث تفرض تلك القوات سيطرتها على المديرية.