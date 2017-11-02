قتلى وجرحى بمعارك متواصلة في نهم والقوات الحكومية تحقق مكاسب عسكرية كبيرة

تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية من جهة، والمسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، اليوم الخميس، في عدد من المواقع بمديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على منطقة ضبوعة وواديها وسدها، كما سيطرت على مناطق النعيلة والنشامة وصولاً إلى منطقة القعيد الواقعة بين منطقتي ضبوعة وقطبين.

وأشار إلى أن تلك المواقع هي آخر قرى نهم من شمال المديرية.

وفي جنوب المديرية، دارت معارك عنيفة في السلسلة الجبلية المطلة على منطقة المديد، مركز مديرية نهم، وسيطرت خلالها على منطقة بيت البوري وعدد من التباب، وفق المصدر.

وذكر إن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مدرعة في تلة ريمان، وتجمع للحوثيين في قرية بيت أبو حاتم.

وقال إن العشرات من قتلى الطرفين (لم يورد حصيلة محددة) سقطوا خلال المعارك الضارية، التي ما تزال مستمرة لليوم الرابع على التوالي.

في السياق، دمرت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية 4 عربات (أطقم) ومدرعتين، كانت قادمة كتعزيزات للحوثيين في طريق ضبوعة ومفرق قطبين ومنطقة عيال محمد.