الحزام الأمني تمنع «سالمين» من دخول مبنى المحافظة لتسلّم مهامه في إدارة عدن

منعت قوات من الحزام الأمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) اليوم الخميس، وكيل المحافظة والقائم بأعمال المحافظ أحمد سالمين من دخول مبنى المحافظة.

وقال مصدر حكومي لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الأمنية رفضت دخول سالمين لتسلم أداء مهامه في إدارة المحافظة، وفق قرار رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، الذي صدر مطلع الأسبوع الجاري.

وكان بن دغر قد كلف أحمد سالمين، وهو نجل الرئيس السابق لجنوب اليمن سالم ربيع علي الشهير بـ«سالمين» بإدارة المحافظة إلى حين المحافظ عبدالعزيز المفلحي، الذي يتعالج في أحد مستشفيات القاهرة.

وقال المصدر إن قوات الحزام الأمني الموالية لما يُسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» ودولة الإمارات، تريد أن تصنع الفوضى وعدم الاستقرار في المدينة، ويعتقدون أن التصعيد سيكون مبرر لشرعية المجلس.

وبحسب المصدر الحكومي فإن استقرار الوضع في عدن وتوفير الخدمات، لن يكترث الناس للمجلس الذي يقوده محافظ عدن المقال عيدروس الزُبيدي، و«لن يجد الانتقالي ما يشتغل عليه ضد الحكومة».