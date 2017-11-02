مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة بانفجار لغم أرضي في الخوخة

قال سكان محليون اليوم الخميس، إن 3 مدنيين قُتلوا وأُصيب 6 آخرين بانفجار لغم أرضي في إحدى القرى بمديرية الخوخة، جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وأفاد السكان «المصدر أونلاين»، إن الضحايا هم من أسرة واحدة، ينتمون لقرية القطابا، في المديرية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوضحوا إن أب العائلة عثر على اللغم، وعاد به إلى منزله.

لكن اللغم انفجر بسكان المنزل مما أدى إلى مقتل رب الأسرة سعيد حسن بحيري (55 عاماً)، وطفليه رياض (8 أعوام)، وإدريس (10) أعوام، على الفور، حسب السكان.

وقالوا إن انفجار اللغم أدى إلى إصابة زوجته حجة توم العمر (40 عاماً) وإصابة بناته، نداء (15 عاماً)، وفاطمة (8 أعوام)، ومريم (9 أعوام)، وبشائر (7 أشهر)، ونجله توفيق (11 عاماً).

ويتهم سكان المناطق الساحلية المسلحين الحوثيين وقوات صالح، بزرع الآلاف من الألغام الأرضية، استباقاً لتقدم القوات الحكومية في الساحل الغربي للبلاد، باتجاه الشمال نحو مدينة الحديدة.