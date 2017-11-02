مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين بقصف للحوثيين استهدف حي سكني غربي مدينة تعز

قُتل 5 أطفال وأُصيب 3 آخرين مساء اليوم الخميس، بقصف مدفعي شنه المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على حي بئر باشا غربي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن قذيفتين سقطتا على منزل في حي عنصوة بشارع الثلاثين بمنطقة بئر باشا، وأدى انفجارهما إلى مقتل الأطفال الـ5 وإصابة 3 آخرين.

وأوضح بأن القتلى هم أحمد مهيوب علي، وعمار وعمرو خالد مهيوب، ومحمد علي مهيوب، وعمار أحمد إبراهيم، فيما المصابين فهم، معمر جميل، ومحمد سيف، وعمرو أحمد إبراهيم.

وشن الحوثيون المتمركزون في حذران وشارع الخمسين خلال الساعات الماضية، قصف بقذائف الهاون على الأحياء الغربية للمدينة.

إلى ذلك، قصفت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بخمس غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح، قرب جبل الشبكة شرق مديرية موزع غربي محافظة تعز.

من جهة أخرى، هاجم الحوثيون موقعا للقوات الحكومية شرق منطقة كهبوب، شمالي محافظة لحج (جنوبي اليمن)، وسيطرت عليه بعد معارك استمرت خمس ساعات، سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.