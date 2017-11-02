مصدر: مقتل جندي برصاص مسلحين مجهولين في عصيفرة شمالي مدينة تعز

لقي جندي من قوات اللواء 22 ميكا مصرعه مساء اليوم الخميس، برصاص مسلحين مجهولين، في موقع عسكري بمنطقة عصيفرة شمالي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحين مجهولين اغتالوا الجندي معاذ محمد الشرعبي بالقرب من جامع السعيد، بعد خروجه من لجنة صرف الرواتب تحت مزرعة عصيفرة، وعُثر سكان على جثته جوار سائلة عصيفرة.

والشرعبي هو السكرتير الأول لمنظمة الحزب الاشتراكي بمديرية شرعب الرونة.

يُشار إلى أن مسلحين مجهولين اغتالوا 86 جندياً من جنود اللواء 22 ميكا و60 جندي آخرين من بقية ألوية الجيش الوطني خلال عام ونصف.

ونجحت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش الوطني خلال الأسابيع الماضية في التخفيف من مسلسل الاغتيالات بعد تنفيذ اعتقالات لعديد من المشتبه بتورطهم في الاغتيالات.