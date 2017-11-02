اشتباكات بين قوات الحزام الأمني وحرس المنشآت في البريقة بعدن تسفر عن مقتل 6 جنود

قال مصدر أمني إن 6 جنود قُتلوا مساء اليوم الخميس، باشتباكات اندلعت بين قوات من الحزام الأمني وقوات اللواء الرابع حرس منشآت التابع للمنطقة العسكرية الرابعة في البريقة بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن).

وأفاد المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الاشتباكات اندلعت بين القوتين بعد أن نصبت قوات الحزام الأمني التي يقودها أبو اليمامة نقاطاً أمنية تحت جسر البريقة، في المنطقة الخاضعة لقوات المنشآت.

وأضاف إن قوات الحزام احتجزت شاحنات تحمل وقود الديزل المخصصة لمحطات الكهرباء، تحت جسر البريقة بالقرب من مبنى المديرية، وعززت بقوات في النقاط المستحدثة، محاولين منع مرور الشاحنات إلى محطات الكهرباء.

وأشار إلى أن ما أثار الاحتقان الأمني هو استبدال قيادة الحزام الأمني، القوات السابقة في النقاط التي كان معظمها ينتمي إلى منطقة البريقة، بعناصر من خارج المنطقة ينتمون في الغالب إلى محافظة الضالع ومديرية يافع في محافظة لحج.

وأوضح المصدر إن المعارك اندلعت منذ الساعة 12:45 ظهراً، بين قوات الحزام الأمني التي يقودها أبو اليمامة من جهة، وقوات المنشآت مسنودة بقوات اللواء 31 مدرع التي يقودها الدعكام، وبعض أفراد الحزام الأمني من أبناء البريقة، وقوات تتبع الشيخ طارق النجدي قائد مجلس مقاومة البريقة من جهة أخرى.

وأشار إلى أن معاركاً عنيفة دارت بين الطرفين، مما أدت إلى مقتل 3 من كل طرف، وعشرات المصابين.

وأضاف إن قوات الحزام الأمني هاجمت ميناء الزيت، الذي يقع ضمن نطاق قوات المنشآت، بعد أن عززت قواتها بالمدرعات والآليات الثقيلة، لكنها لم تتمكن من اقتحامه، بسبب مدفعية اللواء 31 مدرع.

وقال المصدر الأمني إن «مدرعات الحزام الأمني سيطرت على النقطة الواقعة تحت جسر البريقة وجولة ميناء الزيت والنقطة القريبة للجولة، وتقدمت إلى قرب البوابات الرئيسية للميناء، بفضل أجهزة الرؤية الليلية والتحكم بالرشاشات عبر الريموت كنترول».

وأفاد بأن الاشتباكات توقفت عند الساعة الـ8 ليلاً.

وبحسب المصدر فإن الوضع ما يزال متوتراً حتى اللحظة بين الطرفين، في الوقت الذي يُسمع دوي تحليق لطائرات بدون طيار في سماء المدينة.

وقال «الصراع له علاقة أيضاً فيمن يفرض سيطرته على ميناء الزيت بالبريقة، فالقوات الموالية للحكومة الشرعية هي المسيطرة، وقوات الحزام الموالية للإمارات تريد أن تسيطر على الميناء».