الحوثيون يتقدمون في مديرية المقاطرة ويقطعون الطريق الرابط بين تعز لحج

تقدم مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح مساء اليوم الجمعة، في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)، وسيطروا على سوق الربوع وقطعوا الطريق الرابط بين ريف جنوب تعز وطور الباحة.

وقالت مصادر محلية لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين تقدموا إلى منطقة الصوالحة وجبل حمراء وصولاً إلى سوق الربوع في المقاطرة، وقطعوا الطريق الرابط بين هيجة العبد وطور الباحة.

وطبقا للمصادر، جاء هذا التقدم بتغطية نارية كثيفة من الجبال المطلة على سوق الربوع أسفل نقيل هيجة العبد، ومازالت المعارك مستمرة.

وأشار إلى توقف حركة السير في الطريق.

ورجحت المصادر تزايد المواجهات والقصف في الساعات القادمة بين القوات الحكومية والحوثيين في مشارف سوق الربوع، الذي يمر عبره الطريق الوحيد الرابط بين لحج وتعز.

ويأتي وصول الحوثيين إلى سوق الربوع، وقطع طريق تعز لحج بعد أيام من فشل محاولتهم في السيطرة على جبل هان وإغلاق المدخل الجنوبي الوحيد إلى مدينة تعز.