مؤيدو «الانتقالي الجنوبي» يتظاهرون ضد حكومة «بن دغر» ويطالبونها بالرحيل

تظاهر مؤيدو ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» اليوم الجمعة، مظاهرة في ساحة كريتر بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، ضد حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.



ويتهم المتظاهرون الحكومة بشن حرب اقتصادية على المواطنين في عدن، وبالفشل في توفير الخدمات الأساسية، حسبما قال مصدر في المدينة، التي تتواجد فيها حكومة أحمد بن دغر، لـ«المصدر أونلاين».



ورفعوا شعارات تطالب التحالف العربي الذي تقوده السعودية، «لحماية الشعب الجنوبي من الفوضى التي تسببت بها الحكومة الفاسدة، التي عُرف عنها بانها تخلق الازمات بشكل مستمر».

وأعلن «المجلس الانتقالي الجنوبي» التصعيد الشعبي ضد الحكومة، مطالباً إياها بالرحيل.



وقالت اللجنة المنبثقة على المجلس، إن ثورة الجنوب مستمرة، وإنه «جاءت دعواتنا للتصعيد الشعبي بدءا من اليوم واستمرارا في الايام القادمة كوسيلة من وسائل التصعيد الثوري لنضالنا السلمي المشروع والرافض لكل الممارسات القمعية والمشاريع التآمرية التي تقوم بها حكومة الفساد وقوى الاحتلال والظلام ضد أبناء شعبنا الجنوبي».