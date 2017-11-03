مقتل قائد عسكري في القوات الموالية لـ«صالح» بغارة للتحالف شمال شرق صنعاء

قال مصدر عسكري إن قيادياً رفيعاً في القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين، لقي مصرعه بغارة لطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، شمال شرق العاصمة صنعاء.



وأضاف المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن العقيد علي الأعجم قائد الكتيبة الأولى في اللواء الثالث أحد التشكيلات التابعة لما كان يسمى بـ«الحرس الجمهوري» الموالي لصالح، قُتل مع ثمانية من مرافقيه.



وأضاف إن الغارة الجوية استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم بمديرية نهم.



ويعد الأعجم بمثابة القائم بأعمال قائد اللواء الثالث «حرس جمهوري»، الذي يخوض معاركاً مع الحوثيين ضد القوات الحكومية في مديرية نهم.