معارك في كهبوب وتعزيزات عسكرية تصل جنوب القبيطة بمحافظة لحج

تتواصل المعارك والقصف المدفعي بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي وصالح اليوم الجمعة غرب المضاربة شمال لحج جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكرى لـ"المصدر أونلاين" إن القوات الحكومية احبطت هجوما للمليشيات على مواقعهم شمال شرق كهبوب غرب المضاربة، مؤكدا مقتل 6 وإصابة 4 من عناصر المليشيات.

وكانت المليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جنوب شرق موزع غرب تعز من أجل إعادة السيطرة على منطقة كهبوب.

من جهة ثانية، دفعت المليشيات الإنقلابية مساء الجمعة بتعزيزات جديدة إلى منطقة عيريم ظمران جنوبي مديرية القبيطة شمال لحج.

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين" إن المليشيات دفعت بتعزيزات جديدة على متن ستة اطقم، وانتشروا في المقصوب وجبل القبع المطل على الرزوق، وهدفهم الالتفاف على القوات الحكومية في جبهة سقيمة.