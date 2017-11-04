القوات الحكومية تنفي سيطرة الحوثيين على هيجة العبد وتؤكد: طريق تعز عدن مفتوح

نفت القوات التابعة للحكومة الشرعية أن تكون مليشيات الحوثي وقوات صالح سيطرت على الخط الرابط بين محافظتي تعز وعدن جنوب اليمن.

ونشر المركز الإعلامي التابع لقيادة محور تعز تصريحاً لقائد اللواء الرابع مشاه جبلي، العميد أبوبكر الجبولي، نفى فيه الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن سيطرة مليشيات الحوثيين على منطقة سوق الربوع وخط تعز عدن بمديرية المقاطرة جنوبي تعز.

وقال العميد الجبولي "إن الحديث عن سيطرة المليشيات على سوق الربوع حلم وامنية مستحيلة تؤمن مليشيات الانقلاب بحقيقتها ودوما تسعى لتغطية عجزها عن كسر صمود الأبطال".

و أضاف الجبولي "نكرر تطمين الجميع بأن الطريق مفتوحة ويحميها أبطال الجيش الوطني ليل نهار وفي حمايتها يسطرون ملاحم بطولية بصمت الزاهدين بعيدا عن البهرجة أو اصطناع البطولات".

ولفت إلى أن شتباكات متقطعة تدور كالعادة بين أبطال الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية في جبال الصوالحة والأكبوش وهيجة العبد والأحكوم وكلها كانت تبادل لإطلاق النيران أجبرت مليشيات الإنقلاب على التراجع والإنسحاب.