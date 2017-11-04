قوات الأمن تلقي القبض على ستة من عناصر تنظيم «داعش» في الحوطة بلحج

ألقت قوات الأمن في محافظة لحج (جنوبي اليمن) في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، القبض على 6 من عناصر تنظيم «داعش»، من بينهم المسؤول المالي للتنظيم في المنطقة.

وقال مصدر أمني لـ«المصدر أونلاين»، إن قوات الأمن أجرت عملية رصد وتحريات واسعة، حتى تمكنت من القبض على العناصر المتطرفة في منطقة المجحفة، إحدى ضواحي مدينة الحوطة.

وأضاف بأن قوات الأمن حاصرت عناصر التنظيم في مزرعة دواجن.

وأشار إلى أن من بين الأشخاص الستة، عبدالله هادي المسؤول المالي للتنظيم، ورشاد حمادي الذي يُعد المسؤول الثاني للتنظيم في المحافظة.