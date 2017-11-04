القوات الحكومية تحبط هجوماً عنيفاً شنه المسلحون الحوثيون شرقي مدينة تعز

أحبطت القوات الحكومية والمقاومة الموالية لها، فجر اليوم السبت، هجوماً عنيفة شنه المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، شرقي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات كبيرة إلى الجبهة الشرقية، محاولين اختراق مواقع القوات الحكومية وتحقيق تقدم ميداني، بعد يومين من هجوم مماثل في الجبهة الغربية.

وأضاف إن الحوثيين قصفوا بالمدفعية الثقيلة والدبابات من تلتي سوفتيل والسلال ومواقع بالقرب من معسكر التشريفات، مواقع القوات الحكومية في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات ووادي صالة.

وأشار إلى أن القوات الحكومية لم تتراجع من مواقعها رغم ضراوة القصف.

ووفق المصدر الميداني فإن قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا خلال المعارك التي اندلعت منتصف الليلة الماضية، وما تزال مستمرة حتى اللحظة، دون أن يشير إلى حصيلة محددة.