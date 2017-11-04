مصادر: تجدد المعارك بين الحزام الأمني واللواء الرابع حماية رئاسية في البريقة بعدن

قالت مصادر مختلفة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، إن الاشتباكات بين قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات، وقوات اللواء الرابع حماية رئاسية، تجددت فجر اليوم السبت، في ميناء الزيت بمديرية البريقة.

وحتى اللحظة لم تتوفر معلومات عن طبيعة تلك المواجهات، التي تجددت بعد ساعات فقط من لقاء جمع قيادات قوات التحالف العربي بقيادة العميد الإماراتي أحمد أبو ماجد، بقيادات أمنية وعسكرية يمنية في عدن.

وكان الاجتماع قد بحث أحداث البريقة التي اندلعت يوم الخميس الماضي، عقب محاولة قوات الحزام الأمني السيطرة على أحد المواقع العسكرية التابعة لقوات حرس المنشآت، قبل أن تنضم قوات اللواء الرابع حماية رئاسية، ضد قوات الحزام.

وأسفرت المعارك حينها عن 6 جنود من الطرفين.