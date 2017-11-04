إصابة مدنيين اثنين ونجاة ضابط في القوات الحكومية من انفجار لغم في الحزم بالجوف

أُصيب مدنيين اثنين اليوم السبت، بانفجار لغم في عربة عسكرية (طقم) تابعة لأحد الضباط، في سوق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن)، حسبما قال مصدر محلي.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن مجهولين زرعوا لغماً أرضياً لاصقاً في عربة الضابط القطيمي، قائد معسكر اللبنات الأمني والتدريبي، وإن اللغم انفجر في ورشة لتصليح السيارات.

وأضاف «ذهب القطيمي بسيارته للورشة وهناك انفجر اللغم، حيث أُصيب اثنين من المهندسين، ونجا الضابط».

وأشار المصدر إلى أن الانفجار يقف خلفه مسلحو جماعة الحوثيين وقوات صالح، وإن أحد الجرحى أُصيب بشكل بليغ في عنقه إثر الانفجار، بينما أُصيب آخر بجروح طفيفة.