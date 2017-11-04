مقتل قائد وأركان حرب اللواء 201 التابع للحوثيين بمعارك في الصلو جنوبي تعز

اللواء ناجي محمد صالح العرشي

قُتل قائد اللواء 201 مشاة ميكا وأركان حرب اللواء التابع لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، اليوم السبت، بمعارك ضد القوات الحكومية شمال مديرية الصلو جنوب تعز (جنوب غربي اليمن).

 

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن اللواء ناجي محمد صالح العرشي قائد اللواء 201 مشاة ميكا وأركان حرب اللواء حميد علي المطري، قُتلا مع 11 من مرافقيهم خلال المعارك بمنطقة الصيار.

 

وأضاف بأن المعارك اندلعت عقب محاولة الحوثيين التقدم في المنطقة.

 

وأشار إلى أن القوات الحكومية أحبطت الهجوم، الذي جرى فجر اليوم، وإن العشرات من جرحى الحوثيين نُقلوا إلى منطقتي الراهدة والحوبان لتلقي العلاج.

 

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