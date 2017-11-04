الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 2188 حالة وأكثر من 900 ألف مصاب

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، ارتفاع حالات الوفاة بوباء الكوليرا إلى 2188 حالة، وأكثر من 900 ألف حالة إصابة، بعد 6 أشهر من تفشي الوباء.

وقالت المنظمة في الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على موقع «تويتر»، إنه «تم تسجيل 900 ألف و312 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن، مع رصد 2188 حالة وفاة مرتبطة بالوباء نفسه».

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تقلصت حالات الوفاة بالكوليرا مع انحسار تفشي الوباء، وفي بعض الأيام لم تسجل المنظمات الطبية أي من حالات الوفاة، خلافاً للأشهر الأولى حيث سُجل يومياً في المتوسط 27 حالة وفاة يومياً.