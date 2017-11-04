معارك عنيفة جنوب القبيطة والقوات الحكومية تعيد تأمين الطريق الرابط بين تعز ولحج

تجددت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين المسنودين بقوات صالح، جنوب مديرية القبيطة شمال لحج (جنوبي اليمن)، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع شمال المخا غربي تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن المعارك تجددت في منطقة عيريم جنوب القبيطة، وإن القوات الحكومية قصفت عربة (طقم) للحوثيين في قرية الخدمة مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 4.

من جهة أخرى، أوقفت القوات الحكومية تقدم الحوثيين نحو سوق الربوع بمديرية المقاطرة، وأعادت تأمين طريق هيجة العبد، الذي يُعد المنفذ الوحيد لمحافظة تعز إلى عدن.

وقال المصدر إن الحوثيين يتمركزون في جبال الصوالحة والاشبوط المطلة على الطريق.

في السياق، قُتل 14 حوثياً وأُصيب 11 آخرين بغارات للتحالف شمال المخا وحيفان، حيث شن التحالف 4 غارات على تعزيزات قادمة من الراهدة في خدير إلى حيفان، بالتزامن مع معارك بين القوات الحكومية والحوثيين.

كما قصف التحالف تعزيزات للحوثيين بين منطقتي الزهاري ويختل شمال المخا.