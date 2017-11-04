التحالف يقول إن «اللوكندة» التي قُصفت بغارة في صعدة كانت هدفاً عسكرياً مشروعاً

قالت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن اليوم السبت، إن المقاتلات الجوية قصفت هدفاً عسكرياً في محافظة صعدة، معقل الحوثيين (أقصى شمالي اليمن)، الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» في تغريدة لها عن قيادة التحالف قولها، إن «استهداف موقع مجاور لسوق علاف هدف عسكري مشروع يضم عناصر حوثية وخبراء صواريخ من مجموعة ألوية الصواريخ».

وبحسب التحالف فإن نحو 20 قتيلاً على الأقل هم مسلحين حوثيين وخبراء صواريخ.

وكان شهود عيان قالوا حينها لـ«المصدر أونلاين»، إن غارة جوية استهدفت استراحة نوم «لوكندة»، في مفرق سوق علاف بمديرية سحار، مما أدى إلى مقتل 20 مدنياً يعملون في بيع وشراء القات.

وذكروا إن الضحايا ينتمون لمديرية حجور في محافظة حجة، غرب صعدة.