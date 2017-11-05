مصدر طبي يتحدث عن مقتل 4 جنود بالهجوم على إدارة أمن عدن (حصيلة أولية)

قال مصدر طبي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) اليوم الأحد، إن نحو 4 جنود سقطوا قتلى في حصيلة أولية، جراء الهجوم الانتحاري على مقر إدارة أمن المدينة.

وذكر المصدر في مستشفى الجمهوري (حكومي) لـ«المصدر أونلاين»، إنه حتى اللحظة وصل إلى المستشفى 4 جنود قتلى بينهم قائد أمني (دون تحديد رتبته)، و4 آخرين مصابين بجروح متفاوتة، جراء الانفجار وإطلاق النار.

وأضاف إن هناك قتلى آخرين من الجنود والمسلحين ما يزالون في مقر البحث الجنائي، الذي تتخذه الشرطة مقراً رئيسياً لها بمديرية خورمكسر.

وقال مصدر أمني إن المبنى ما يزال تحت سيطرة المسلحين المهاجمين.

وهاجم مسلحون يُرجح أنهم منتمين لأحد التنظيمات المتطرفة، مقر إدارة الأمن بسيارة مفخخة، وعقب ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين المسلحين وقوات الأمن، استمرت لأكثر من ساعة.

وحتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من قوات الأمن.