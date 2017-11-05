مقاتلات التحالف تدمر منصة العروض في ميدان السبعين جنوبي صنعاء

دمرت مقاتلات التحالف العربي منصة العروض في ميدان السبعين جنوبي العاصمة صنعاء، بعد ساعات من إطلاق الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح صاروخاً باليستياً نحو الرياض.

وقال شهود عيان لـ«المصدر أونلاين»، إن الضربات الجوية (لم يحددوا عددها) أدت إلى تدمير المنصة بشكل كبير، في الميدان الواسع والذي يقع في محيط دار الرئاسة وبالقرب من مسجد الصالح.

ولا يعرف على وجه الدقة هدف الضربات الجوية، حيث أن الميدان في الظروف العادية يكون خالٍ من المارة، كما أن منصة العروض لا يتمركز فيها حوثيون.

وتهكم يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي على الحادث.

وقال سمير النهمي إن التحالف قصف منصة العروض التي لا يتواجد فيها أحد، اعتقاداً بأنها منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي استهدف العاصمة السعودية.