«داعش» يتبنى الهجوم الانتحاري على مقر إدارة أمن عدن ويتحدث عن عشرات القتلى

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الهجوم الانتحاري على مقر إدارة أمن عدن، صباح اليوم الأحد، حسبما نشرت حسابات متعاطفة معه، بيانه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التنظيم إن الانتحاري أبو عثمان الحضرمي قاد سيارته المفخخة نحو مبنى إدارة البحث الجنائي في خورمكسر، الذي تتخذه إدارة الأمن مقراً لها، وفجر سيارته عند البوابة الرئيسية.

وذكر إن الانفجار أدى إلى مقتل نحو 30 جندياً من قوات الأمن.

وأضاف إن الانفجار أعقبه هجوم لعدد من مسلحي التنظيم على المبنى، وإن الاشتباكات التي دارت بينهم وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 20 جندياً.

وأضاف إن مسلحي التنظيم أحرقوا المبنى وجميع الآليات العسكرية فيه، مشيراً إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة (1:30 ظهراً).

وحتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من قوات الأمن، حول بيان التنظيم المتطرف والذي أعلن فيه عن مقتل 50 جندياً حتى اللحظة.