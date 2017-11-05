مسلحو «داعش» يحتجزون العشرات من الجنود والعمال كرهائن في إدارة أمن عدن

يحتجز المسلحون المنتمون لتنظيم «داعش» العشرات من الجنود والعمال كرهائن، في مقر إدارة أمن عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، في الوقت الذي تجددت الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن.

وقال مصدر من داخل المقر لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين الذين عرفوا بأنفسهم بأنهم من تنظيم «داعش» يواصلون احتجاز عدد من عمال البناء كانوا في مبنى الإدارة، وجنود وضباط آخرين، في الوقت الذي ما يزالون يسيطرون على مقر الأمن.

وأضاف إن عناصر التنظيم يرفضون الإفراج عن العمال.

وأشار إلى أن الاشتباكات تجددت بعد ساعة على توقفها بين المسلحين وقوات الأمن التي تفرض طوقاً على المبنى الواقع في مديرية خورمكسر وتتواصل حتى اللحظة .

وأشار إلى أن عناصر التنظيم المتطرف يتحدثون على أن الهجوم الانتحاري كان رداً على اعتقال قوات الأمن في لحج 6 من عناصر التنظيم بينهم المسؤول المالي وقيادي آخر بارز.

وحول حصيلة الضحايا، نقلت مصادر إعلامية عن ارتفاع حصيلة قتلى الجنود إلى 7.

وكان مصدر طبي قال لـ«المصدر أونلاين» في وقت سابق، إن عدداً من القتلى والجرحى ما يزالون في مقر إدارة الأمن، وإن المواجهات المستمرة حالت دون اسعافهم.

وهاجم مسلحو التنظيم المتطرف مقر إدارة الأمن بسيارة مفخخة، وعقب ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين المسلحين المهاجمين وقوات الأمن في المبنى، استمرت لأكثر من ساعة، قبل أن تتوقف وتعود من جديد.