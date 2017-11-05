مقاتلات التحالف تجدد غاراتها على مواقع للحوثيين وقوات صالح في العاصمة صنعاء

جددت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الأحد، غاراتها على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح في العاصمة صنعاء، حسبما قال سكان محليون.

وذكر السكان وشهود عيان لـ«المصدر أونلاين»، إن 5 غارات استهدفت معسكر الهندسة العسكرية في حي الجراف شمالي المدينة، وغارات أحرى على معسكر الحرس بالجراف معسكر الخرافي في جولة آية.

وأضافوا إن غارتين استهدفتا قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء، شمالي المدينة.

وكانت المقاتلات الحربية للتحالف شنت سلسلة غارات على مواقع للجماعة من بينها، غارات على مقر وزارتي الدفاع والداخلية وسط المدينة، بعد ساعات من إطلاق الحوثيين صاروخ باليستي على الرياض.